В Ізюмі окупанти вже тиждень глушать мобільний зв’язок українських операторів

У тимчасово окупованому Ізюмі під Харковом російські найманці вже майже тиждень глушать мобільний зв’язок українських мобільних операторів за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що дії путінських військових призводять до порушення прав українських громадян на отримання важливої інформації про небезпеку для життя та здоров’я.

– Громадяни повинні оперативно отримувати інформацію про необхідність та шляхи евакуації, транспортне сполучення, отримання медичної та психологічної допомоги, – зазначила уповноважена Верховної Ради з прав людини.

За словами Людмили Денісової, відключення мобільного зв’язку також позбавляє громадян засобів комунікації зі своїми рідними та близькими.

Уповноважена Верховної Ради наголосила, що дії путінських найманців є порушенням статей 8, 10 Конвенції про захист прав людини, основоположних свобод та Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни.

Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення країни-агресора Російської Федерації в Україну з закликом врахувати злочинні порушення РФ.