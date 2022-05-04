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Факти / Україна / Суспільство

Ворог зосередив до 40 вертольотів в Бєлгородській області біля кордону з Україною

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ворог зосередив до 40 вертольотів в Бєлгородській області біля кордону з Україною

Ворог зосередив до 40 одиниць ударних і транспортних вертольотів Мі-24 та Мі-8 на території Бєлгородської області.

Повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зосередження вертольотів відбувається в безпосередній близькості до державного кордону України.

Також Генштаб повідомляє, що противник активізував завдавання ракетно-бомбових ударів з метою руйнування транспортної інфраструктури України.

– З метою досягнення визначених цілей противник намагається завдавати втрат підрозділам Сил оборони, проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення, – йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Getty Images

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