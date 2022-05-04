За останнє десятиліття в Україні зросло вподобання української мови, а російської – зменшилося

Агресія Росії у Криму та на Донбасі зумовила найбільші зміни у співвідношенні відсотків мовних уподобань українців. Про це повідомляють у Фонді Демократичні ініціативи.

Згідно з даними соціологічного моніторингу Інститут соціології НАНУ, за останнє десятиліття відбулося значне зростання часток уподобань української мови на тлі одночасного зменшення часток уподобань російської мови.

Соціологи припускають, що широкомасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року лише посилить тенденції змін мовних уподобань громадян, спостережені попередніми роками.

Відтак було застосовано низку показників для аналізу динаміки мовних уподобань громадян України з часу проголошення її незалежності.

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Найбільші зміни співвідношень відсотків мовних уподобань спостерігаються впродовж останнього десятиліття. Загальна тенденція останніх років: збільшення часток уподобань української мови та одночасне зменшення часток уподобань російської мови.

Наприклад, за 2012-2021 роки суттєво зріс відсоток уподобання опитуваними української та скоротився відсоток уподобання російської мов заповнення соціологічних анкет. При цьому частка української мови сягнула 65%, а частка російської мови – 35% рівнів 2021 року.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи