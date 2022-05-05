Екстрадиція в Україну затриманого в Іспанії та підозрюваного у державній зраді проросійського блогера Анатолія Шарія – це лише справа часу.

У цьому переконаний член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Таку думку він висловив в ефірі українського інформаційного телемарафону.

– Я переконаний, що адвокати Шарія оскаржуватимуть усі дії. Тому сподіватися, що він буде на території України завтра – надто оптимістично. Але у тому, що він точно потрапить на територію України та буде переданий до рук правосуддя, у мене немає сумнівів, – вважає Федір Веніславський.

За його словами, проросійського блогера Шарія затримали у межах міжнародно-правової допомоги за скоєння ним низки злочинів в Україні.

– Зараз буде розпочато процедуру його екстрадиції в Україну. Він постане перед українським судом і нестиме відповідальність за українським законом, – наголосив Веніславський.

Стало відомо, що в Іспанії затримано Анатолія Шарія. Служба безпеки України підозрює проросійського пропагандиста у державній зраді.