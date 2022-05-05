Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії, 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії Збройних сил РФ.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Донецькому напрямку противник намагався оволодіти Попасною, взяти під повний контроль місто Рубіжне та забезпечити сприятливі умови для продовження наступу в напрямках на міста Лиман та Сєвєродонецьк.

У Генштабі додали, що ворог не мав успіху в жодному зі своїх планів.

На Південнобузькому напрямку противник зосередив зусилля на фортифікаційному обладнанні позицій та поповненні запасів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької й Луганської областей.

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На Слобожанському напрямку противник намагався відновити втрачені позиції в районі Харкова.

– Противник провів невдалу спробу наступу в районі населеного пункту Старий Салтів, – повідомляють у Генштабі.

На тимчасово захоплених територіях тривають адміністративно-поліцейські заходи.

Окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи для місцевих мешканців, перешкоджають евакуації на територію, підконтрольну українській владі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 71-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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