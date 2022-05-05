Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 71 день війни
Вбили Вбили
221 дітей
Поранили Поранили
>408 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 238 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Одеса може стати повітряним щитом для України за підтримки партнерів – Труханов

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Геннадий Труханов

Останнім часом ворог почав активно обстрілювати усю територію України. Більшість обстрілів противник здійснює з акваторії Чорного моря.

Аби захистити усю територію нашої країни, необхідно надати відповідну протиповітряну та протикорабельну зброю Одеській області.

Таку думку висловив мер Одеси Геннадій Труханов під час інтерв’ю для СNN, повідомляє НВ.

– Наш ворог, окупанти, наносять ракетні удари по території не лише Одеси, а й усієї України. Основні удари наносяться з акваторії Чорного моря — з підводних човнів, з території Криму, з військових кораблів. За підтримки партнерів Одеса може та мусить стати протиповітряним щитом України, — зазначив мер та додав, що для реалізації цього плану необхідно отримати відповідну зброю.

Труханов наголосив, що прохання надати Україні протикорабельне та протиповітряне озброєння вже неодноразово висловлював президент Володимир Зеленський.

Мер Одеси сподівається, що західні партнери найближчим часом нададуть необхідну підтримку.

Читайте
Зеленський про відбудову після війни: Україні потрібен сучасний "план Маршалла"

Related video

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка