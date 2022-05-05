Останнім часом ворог почав активно обстрілювати усю територію України. Більшість обстрілів противник здійснює з акваторії Чорного моря.
Аби захистити усю територію нашої країни, необхідно надати відповідну протиповітряну та протикорабельну зброю Одеській області.
Таку думку висловив мер Одеси Геннадій Труханов під час інтерв’ю для СNN, повідомляє НВ.
– Наш ворог, окупанти, наносять ракетні удари по території не лише Одеси, а й усієї України. Основні удари наносяться з акваторії Чорного моря — з підводних човнів, з території Криму, з військових кораблів. За підтримки партнерів Одеса може та мусить стати протиповітряним щитом України, — зазначив мер та додав, що для реалізації цього плану необхідно отримати відповідну зброю.
Труханов наголосив, що прохання надати Україні протикорабельне та протиповітряне озброєння вже неодноразово висловлював президент Володимир Зеленський.
Мер Одеси сподівається, що західні партнери найближчим часом нададуть необхідну підтримку.