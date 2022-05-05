Таку думку висловив мер Одеси Геннадій Труханов під час інтерв’ю для СNN, повідомляє НВ.

– Наш ворог, окупанти, наносять ракетні удари по території не лише Одеси, а й усієї України. Основні удари наносяться з акваторії Чорного моря — з підводних човнів, з території Криму, з військових кораблів. За підтримки партнерів Одеса може та мусить стати протиповітряним щитом України, — зазначив мер та додав, що для реалізації цього плану необхідно отримати відповідну зброю.