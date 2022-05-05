Російська армія руйнує та викрадає об’єкти культурної спадщини України. Наразі задокументовано 242 таких епізодів.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, окупанти зруйнували та пошкодили 16 пам’яток національного значення, 72 – місцевого значення. Недавно зафіксували ще шість таких фактів.

Найбільше зруйновано об’єктів культурної спадщини в Харківській області – 84, в Донецькій – 45, в Київській – 38, в Чернігівській – 24, в Луганській – 17, в Сумській – 14.

Ворог знищив або пошкодив 92 релігійні споруди, з них 35 – пам’ятки історії, архітектури та містобудування, 29 меморіальних пам’ятників на честь історичних особистостей та подій ХІХ – початку XXI ст.

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Крім того, пошкоджень і руйнувань зазнали 19 будівель та комплексів музеїв і заповідників, 33 будинки культури, театри, бібліотеки тощо.

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Зруйновані старовинні будівлі Лисичанської багатопрофільної гімназії та Лисичанського протитуберкульозного диспансеру, що входили до Бельгійського архітектурного ансамблю, створеного понад 100 років тому.

На Київщині обстріли пошкодили будівлю початку XX ст. – Макарівську публічну бібліотеку, на Харківщині старовинний Будинок вчителя 1925 року.

За словами Денісової, війська російського агресора порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Такі дії згідно зі статтею 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду є воєнним злочином.