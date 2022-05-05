Сьогодні завершився другий етап нашої евакуаційної операції з Маріуполя.

344 людини вдалося врятувати – із самого міста та околиць, ці люди сьогодні виїхали в Запоріжжя.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

Зеленський наголосив, що усі евакуйовані маріупольці отримують необхідну допомогу та найтурботливіше ставлення.

Зеленський подякував усім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція пройшла успішно: Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давиду Арахамії, представникам ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста.

– Домовляємось і сподіваємось – продовжити порятунок людей з Азовсталі, з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона – готова його забезпечити. Потрібен час, щоб просто підняти людей з тих підвалів, з тих укриттів під землею. В наявних умовах, не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що усе вдасться, – сказав Зеленський.

Зеленський також говорив сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттеришем.

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– Говорили про те, що вже вдалося. Про те, що ще маємо зробити, щоб врятувати маріупольців та захисників міста. Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займались. І я вдячний усім, хто допомагає, – наголосив президент України.

Глава держави повідомив про розмову з премʼєр-міністром Ізраїлю Беннетом.

– Проговорили ситуацію на сході нашої держави і особливо в Маріуполі. А також обговорили скандальні й абсолютно неприприпустимі висловлювання міністра закордонних справ Росії, які обурили увесь світ, – повідомив Зеленський.

Говорив Зеленський і з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте. За словами президента, домовились – які наступні дипломатичні кроки потрібні заради миру та обговорили – як притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців.

– Сьогодні російські загарбники нанесли черговий ракетний удар по нашим містам. По Дніпру. Били по Миколаєву, Одесі, Запоріжжю. По містам Донбасу та інших наших регіонів. Всі ці злочини отримають належну відповідь. Як юридичну, так і цілком практичну – на полі бою, – зауважив Зеленський.

Вже традиційно Зеленський підписав указ про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 35 військовослужбовців 19-ї ракетної бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.