У більшості областей України лунає повітряна тривога

У більшості областей України зараз триває повітряна тривога, про яку повідомляє місцева влада. Жителів закликають перебувати в укриттях або бомбосховищах заради власної безпеки.

Йдеться про столицю, Київську, Львівську, Хмельницьку, Рівненську область, Івано-Франківську, Закарпатську, Волинську, Тернопільську, Чернівецьку та Житомирську області.

Після сигналу повітряної тривоги місцеві жителі та ЗМІ почали повідомляти про вибухи у Києві, проте поки що офіційної інформації немає.

Країна-агресор Росія обстрілює крилатими ракетами українські міста, вбиває мирних людей та руйнує місцеву інфраструктуру.

Прокремлівські ЗМІ почали поширювати фейки про обстріли біля прикордонних сіл у Бєлгородській області начебто зі сторони України. Ймовірно Росія знову починає обстрілювати власні населені пункти, щоб виправдати збройну агресію проти України.