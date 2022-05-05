У Київській області відновлено водопостачання до 122 населених пунктів

У Київській області повністю відновили централізоване водопостачання до 122 населених пунктів. Без води залишається лише село Кухарі в Іванківській громаді, де майже повністю зруйновані приватні житлові будинки.

Очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк наголосив, що у населених пунктах регіону ведуться роботи для підключення водопостачання до кожного будинку та ремонтуються мережі.

Крім того, на звільненій території Київської області піротехніки продовжують розмінування міст та селищ. За минулу добу обстежили щонайменше 26 населених пунктів:

Бучанський район: Наливайківка, Дмитрівка, Бородянка, Берестянка, Вабля, Озера, Андріївка, Немішаєво, Бабинці, Дмитрівка, Ірпінь, Здвижівка;

Броварський район: Русанів, Бервиця, Заворичі, Рудницьке, Лук’янівка, Залісся, Мокрець;

Вишгородський район: Гаврилівка, Дмитрівка, Козаровичі, Любимівка, Жерева, Лісове, Термахівка.

Лише за вчора під час розмінування території спеціалістам вдалося знешкодити понад 500 вибухонебезпечних предметів. Загалом піротехніки вже змогли ліквідувати більше 28 тис. вибухівок, залишених російськими військовими.

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