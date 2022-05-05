У Маріуполі окупанти почали замінювати дорожні вказівники на російськомовні.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
– Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тис. людей, а тепер змінюють вказівники. Люди зі своїми проблемами почекають, – йдеться в повідомленні.
У міськраді підкреслили, поки окупанти займаються заміною знаків, у самому Маріуполі суцільна розруха.
– Жителі без води, достатньої кількісті їжі, медикаментів. Немає світла і нормального зв’язку, – підкреслили в міськраді.
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