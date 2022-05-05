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Факти / Україна / Суспільство

У Маріуполі окупанти почали замінювати дорожні вказівники на російськомовні

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
У Маріуполі окупанти почали замінювати дорожні вказівники на російськомовні

У Маріуполі окупанти почали замінювати дорожні вказівники на російськомовні.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

– Окупанти зруйнували наше місто, вбили 20 тис. людей, а тепер змінюють вказівники. Люди зі своїми проблемами почекають, – йдеться в повідомленні.

У міськраді підкреслили, поки окупанти займаються заміною знаків, у самому Маріуполі суцільна розруха.

– Жителі без води, достатньої кількісті їжі, медикаментів. Немає світла і нормального зв’язку, – підкреслили в міськраді.

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Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

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