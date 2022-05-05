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Факти / Україна / Суспільство

Вдерлись до будинку і погрожували зброєю дітям: підозрюють двох військових РФ

Юля Захарченко редакторка стрічки
Вдерлись до будинку і погрожували зброєю дітям: підозрюють двох військових РФ

Двом російським військовослужбовцям повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни. Вони незаконно вдерлися до приватного будинку та жорстоко поводилися з мирними жителями, погрожуючи вогнепальною зброєю.

За даними Львівської обласної прокуратури, на початку березня військові країни-агресора вдерлися до оселі, де почали погрожувати зброєю та фізичною розправою. Загарбники жорстоко поводилися з людьми, які не брали участь у бойових діях та не мали зброї. Серед них були маленькі діти та жінки.

Окупанти погрожували мирним жителям та завдяки зброї викрали грошові кошти, які були у будинку. Наразі перевіряють причетність цих військових до інших злочинів Росії на території України. Зараз слідчі розв’язують питання щодо оголошення фігурантів справи у міжнародний розшук.

Правоохоронці повідомили про підозру двом військовослужбовцям Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни (за статтею 438 чинного Кримінального кодексу України). Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення до 15 років або довічне позбавлення волі.

У прокуратурі закликають свідків воєнних злочинів Російської Федерації фіксувати та надсилати докази на спеціальний сайт Офісу генерального прокурора України.

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Джерело: Львівська обласна прокуратура

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Фото: Львівська обласна прокуратура

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