Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав місцевих жителів за можливості виїхати з міста 7-9 травня через загрозу ракетних ударів.

— Прошу за можливості 7, 8 та 9 травня і роботодавців, і всіх мешканців Івано-Франківська не збиратися у місті, на озері, у парку та в інших публічних місцях. За можливості виїхати за місто, обробити свої городи, щоб якнайменше людей було в Івано-Франківську, — сказав Марцінків у відеозверненні у Facebook.

Він зазначив, що заходи до 360-ї річниці створення міста, що були заплановані на 7 травня, скасовані. Також не буде святкувань 8 та 9 травня.

— Прошу з розумінням поставитися. Є певна інформація, ворог, на жаль, хоче й надалі завдавати ракетних ударів, — сказав він.

3 травня російські загарбники випустили по кількох областях України близько 18 ракет. В Укрзалізниці повідомили про пошкодження шести станцій у Центрі та на Заході України. 4 травня Росія знову завдала авіаударів по кількох областях України.