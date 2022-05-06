Запрошують ветеранів та дітей війни: мер Херсона розповів, як росіяни готуються до 9 травня

У Херсоні, на свято 9 травня, росіяни хочуть запросити ветеранів і дітей війни, які залишилися в місті.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що підготовки до масових заходів не спостерігається.

Колихаєв додає, ситуація в області доволі напружена.

– Нікого не випускають, дуже багато блокпостів, майже 47 блокпостів до Борислава у напрямку Кривого Рогу. Люди не можуть виїхати, – каже Колихаєв.

Колихаєв також зазначив, що до 11 травня на блокпостах людей не впускатимуть та не випускатимуть з території Херсонщини.