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Факти / Україна / Суспільство

Запрошують ветеранів та дітей війни: мер Херсона розповів, як росіяни готуються до 9 травня

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Наша головна цінність - українська сім'я - Колихаєв

У Херсоні, на свято 9 травня, росіяни хочуть запросити ветеранів і дітей війни, які залишилися в місті.

Про це повідомив міський голова Ігор Колихаєв в ефірі телемарафону.

Водночас він зазначив, що підготовки до масових заходів не спостерігається.

Колихаєв додає, ситуація в області доволі напружена.

– Нікого не випускають, дуже багато блокпостів, майже 47 блокпостів до Борислава у напрямку Кривого Рогу. Люди не можуть виїхати, – каже Колихаєв.

Колихаєв також зазначив, що до 11 травня на блокпостах людей не впускатимуть та не випускатимуть з території Херсонщини.

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