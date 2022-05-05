Зеленський заснував почесну відзнаку За мужність та відвагу

За мужність та відвагу – президент Володимир Зеленський 5 травня підписав указ №310 про заснування почесної відзнаки для вшанування бойових звитяг особового складу військових частин ЗСУ та інших формувань у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність України.

– Заснувати почесну відзнаку За мужність та відвагу для відзначення особливих бойових заслуг, мужності, відваги та героїзму особового складу військових частин (зʼєднань) Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Державної служби спеціального звʼязку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, ведення бойових дій та виконання бойових (спеціальних) завдань, – йдеться у тексті документу.

Цю відзнаку присвоюватиме президент за поданням головнокомандувача ЗСУ, керівника державного органу, що здійснює керівництво військовим формуванням.

Якщо йдеться про відзначення військової частини, до трубки верхівки древка її бойового прапора прикріплюється двостороння стрічка зеленого захисного кольору, обшита по периметру золотавим кантом.

На одному кінці стрічки золотавими літерами вишиті напис За мужність та відвагу, а також зображення знака княжої держави Володимира Великого.

Інший кінець стрічки прикрашений рослинним орнаментом та зображенням медальйона-підвіски Знака президента України.

Військовослужбовці таких частин можуть носити нагрудні знаки.