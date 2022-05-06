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Факти / Україна / Суспільство

Евакуаційні поїзди з Харкова – розклад та рейси на 6 травня 2022

Олена Конюшок SEO-спеціаліст
поїзд

Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на п’ятницю, 6 травня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів

  • 08:30 753 Харків-Пас – Львів
  • 13:55 46/45 Лозова – Ужгород
  • 15:06 15/16 Львів – Ім. Т.Шевченка
  • 19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро
  • 20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець
  • 21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас
  • 21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Читайте
Евакуаційні поїзди - де дивитись розклад та як купити квиток

Фото: Укрзалізниця

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