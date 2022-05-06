Служба безпеки України (СБУ) за підозрою у розкраданні гуманітарного вантажу затримала головного редактора інформаційного видання Mind.UA Євгена Шпитка та президента інвестиційної компанії.

Про це повідомляє пресслужба Управління СБУ у Львівській області.

За даними СБУ, організатори злочинної схеми вводили в оману керівників однієї з громадських організацій і привласнювали собі благодійні пожертви, які призначались для Збройних сил України.

– За оперативними даними стало відомо, що схему організували двоє мешканців регіону. Один з них – президент інвестиційної компанії, а інший є головним редактором інформаційного видання. Військове спорядження та іншу гуманітарну допомогу, що призначалась для потреб армії та військових формувань України, вони продавали за чималі гроші, – розповіли в СБУ.

Слідчі встановили, що зловмисники не лише торгували військовою амуніцією, а й привласнювали пожертви благодійників. А потім через банківські відділення та термінали виводили кошти з цих рахунків.

За даними видання Детектор Медіа, співробітники СБУ затримали головного редактора Mind.UA Євгена Шпитка.

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Фігурантів затримали під час спроби продажу партії військового спорядження на суму 550 тисяч гривень.

Також силовики провели обшуки складу, де виявили велику кількість військової амуніції на мільйони гривень. Наразі перевіряють якість товарів та під контролем СБУ її передадуть українським захисникам.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру за ч.3 ст.201-2 України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) та обрання міри запобіжного заходу.

Наразі слідство триває.