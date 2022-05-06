Війна, яку розв’язала Росія проти Україні, змусила близько 3 млн українців покинути свої рідні міста та виїхати до Польщі у пошуках безпеки. Так, деякі батьки, друзі, родичі, опікуни взяли на себе відповідальність за перебування українських дітей за кордоном.

Українка Ірина Ісюк, яка евакуювалася з Києва до Польщі з двома своїми дітьми та двома дітьми військових, розповіла, як вона оформила тимчасове опікунство.

– Під час евакуації у Польщу ми день були у Львові. Там підключили людей, і нам зробили довіреність на дітей. Тому я могла вивезти дітей за кордон, – каже вона.

Ірина пояснила, що це звичайний документ, який оформлюють, наприклад, для викладачів, що везуть дітей за кордон. Якщо ж один з батьків виїжджає, інший має дати дозвіл на вивезення.

Довіреність може швидко зробити звичайний юрист. До нього потрібно звернутися з паспортами.

– За допомогою довіреності я оформлювала усі документи у Польщі. Вона стала ніби тимчасовим опікунством над дітьми. Тому проблем не було взагалі ніде, – наголосила вона.

Ірина наголосила, що українським біженцям у Польщі обов’язково потрібно зробити PESEL, щоб отримати необхідну допомогу. Так, у жінки на руках були PESEL на усіх дітей і довіреності, тому вона може поїхати з ними навіть в іншу країну.

Також завдяки PESEL і довіреності вдалося отримати допомогу для дітей. Так вони подавали заявки на одноразову допомогу у розмірі 300 злотих, допомогу від ООН тощо.

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Водночас щоб зробити для дітей PESEL у Польщі – довіреність не потрібна. Для цього знадобиться лише свідоцтво про народження.

– Якщо ж ви хочете оформити допомогу, то довіреність обов’язкова. ЮНІСЕФ перевіряє, щоб не вивозили чужих дітей. Ця довіреність нам дуже допомагала. Бо в іншому випадку мені потрібно було б доводити, що я цих дітей не викрала, адже ми родинними зв’язками не поєднані, – додала Ірина.

Однак якщо довіреності немає, то є й інша процедура, за якою можна оформити тимчасове опікунство у Польщі. За словами експерта із легалізації у Польщі Оксани Колесник, тимчасового опікуна призначає суд.

Суддя, отримавши заяву, опитує претендента на опікунство, дитину (за можливості) і ухвалює рішення. Перевага віддається рідним та близьким. Один опікун може призначатися кільком дітям (для братів і сестер один опікун є кращим). Засідання відбувається польською мовою, але з можливістю залучити перекладача.

Засідання має відбутися не пізніше трьох днів із моменту подання заяви. Рішення вручається після закінчення процесу і діє з його оголошення.

Детальніше про те, як біженцям оформити тимчасове опікунство на дітей у Польщі – читайте у матеріалі Фактів ICTV.