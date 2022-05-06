Відсьогодні відновив роботу Державний реєстр речових прав на нерухомість, вперше від початку великої війни в Україні.

Досі усі реєстри були закриті в цілях безпеки, адже містять інформацію, якою може скористатися ворог.

Тепер угоди про купівлю-продаж майна вже можна укладати, але не в усіх областях і з певними обмеженнями.

Які будуть обмеження у воєнний час

У Міністерстві юстиції Фактам пояснили: основні заборони мають унеможливити шахрайські схеми, які процвітали при купівлі-продажу майна у мирний час.

Бо зараз правоохоронна система повністю переорієнтована на війну, багато судів не працюють, боротися ще й із шахраями не вистачить ресурсу.

На період воєнного стану заборонено продаж нерухомості за довіреністю. Власник має особисто прийти до нотаріуса і підписати документи.

Зараз дивляться

Бо продаж майна за довіреністю через чорних нотаріусів – найрозповсюдженіша схема шахраїв, пояснює міністр юстиції України Денис Малюська.

– Ми мали багато випадків, коли раніше у мирний час майно відчужували по довіреності, про яку власник майна навіть не чув, не бачив і представника ніколи не знав. Так само буде обмежений перепродаж, тобто якщо хтось придбав нерухоме майно, він зможе продати його не раніше, ніж через місяць після придбання, – пояснює Денис Малюська.

Через заборону продажу за довіреністю громадяни, які виїхали за кордон, у воєнний час продати свої квадратні метри не зможуть. Для цього їм треба буде повернутися в Україну.

Заборонена купівля-продаж квартир чи комерційної нерухомості на тимчасово окупованих територіях, усі реєстри у цих областях закриті.

Це Донецька область, АР Крим, Херсонська область, непідконтрольні Україні райони Харківщини, Миколаївщини, Запорізької області. У регіонах, які наближені до бойових дій, будуть обмеження, Мін’юст зніматиме їх залежно від ситуації.

Є територіальне обмеження, оформити угоду щодо купівлі-продажу нерухомого майна можна буде лише на території області, де воно розташоване. Тобто, якщо захочете купити квартиру у Львові, то доведеться звертатися виключно до львівських нотаріусів.

Посвідчувати угоди про купівлю-продаж нерухомості зможуть лише нотаріуси з чистою репутацією. Мін’юст сформував перелік таких, його оприлюднили на сайті. Список будуть постійно оновлювати.

Нотаріуси наголошують, рішення відновити ринок нерухомості на третій місяць повномасштабної війни було вкрай необхідне.

– Більше 70 днів війни без можливості щось продати, дуже складно. В наших громадян, які переселилися з центральних областей, зі Сходу, практично не залишається ресурсів. За зверненнями людей, фактично на 3-4 тиждень війни вони з кишень вже діставали останні запаси. Далі вже, для того, щоб жити чи передислоковувати бізнес, дуже потрібно людям здійснювати операції з купівлі-продажу. Нотаріат буде робити все, щоб це було безпечно, – наголошує нотаріус Інна Бернадська.

Що зараз із цінами на житло

Попит на нерухомість, зрозуміло, вкрай низький. У західних областях, де найбезпечніше та найбільше переселенців, люди цікавляться житлом у новобудовах, але купувати не наважуються.

Кожен ракетний обстріл посилює побоювання, кажуть в одній з будівельних компаній.

Ціни на квадратні метри більшість забудовників не переглядали, подекуди здорожчання на 3-5%. Далі все залежатиме від вартості будматеріалів.

Натомість на вторинному ринку з оголошень, які вже почали публікувати, зростання від 10% до 20% на відремонтовані квартири з меблями, кажуть рієлтори.

Як і з орендою, подорожчали квартири у західних областях, у столиці та регіонах, до яких найближче бойові дії, ціни точно впадуть.

Якщо ситуація у країні не буде погіршуватися, за прогнозами рієлторів, ринок нерухомості та ціни в Україні стабілізуються влітку.