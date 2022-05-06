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Факти / Україна / Суспільство

Ворог намагається оточити Сєвєродонецьк і штурмувати з кількох напрямків

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Ворог намагається оточити Сєвєродонецьк і штурмувати з кількох напрямків

Місто Сєвєродонецьк Луганської області майже оточене російськими військами та угрупованням “ЛНР”.

Про це повідомив голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону.

– Місто майже оточене військами РФ і “ЛНР”,  його намагаються штурмувати на кількох напрямках, — сказав він.

Стрюк зазначив, що російські війська намагаються повністю оточити місто, обстрілюючи його з довколишніх сіл.

– У нас йдуть бої за Воєводівку – це селище, розташоване біля міста. Власне, воно входить до складу міста, але все ж таки є селищем на околиці. З іншого боку намагаються здійснювати прорив, але наші військові відбивають ці атаки. Місто тримається, але відчувається, що місто намагаються обійти, — розповів чиновник.

Стрюк заявив, що попри тяжкі бойові дії поблизу населеного пункту, багато жителів не збираються нікуди їхати.

За його словами, темпи евакуації скоротилися до 10 людей на день. У місті все ще лишається 15 тис. мешканців, які не хочуть виїжджати.

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Фото: Depositphotos

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