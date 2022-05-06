Внутрішні переселенці, які змушені були залишити домівки через повномасштабну війну в Україні, продовжать отримувати свої пенсії. Є декілька варіантів для врегулювання питання з виплатами.

Про це поінформувала в ефірі загальнонаціонального телемарафону заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Вона пояснила, що є два способи отримання пенсійних виплат: через Укрпошту або на банківську картку.

У випадку внутрішніх переселенців визначальним є те, який спосіб обрала людина для отримання пенсії ще до переїзду на нове місце перебування.

Так, якщо людина отримувала пенсію на банківську картку, то для неї нічого не зміниться: кошти продовжать надходити на цю картку.

– Ті, в кого виплати здійснювалися на банківські рахунки, нічого не змінилося. Ці люди так само можуть користуватися своїми картками, отримувати свої кошти з банківських рахунків. У момент зарахування коштів на рахунок у банку пенсія стає власністю людини, – зазначила Ковпашко.

Якщо ж пенсіонер отримував виплати через Укрпошту, зокрема з доставкою додому, тут є кілька варіантів:

Зараз дивляться

1. Якщо людина не повідомила Пенсійний фонд про зміну місця проживання і не змінила спосіб виплати пенсії, вона зможе отримати гроші після повернення додому, коли дозволить ситуація. Як відомо, Укрпошта не має можливості доставляти пенсію на тимчасово захоплених територіях України чи в регіонах, де точаться активні бойові дії.

2. Або ж людина може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України та перевести виплати на інше відділення Укрпошти чи в Ощадбанк (щоб отримати кошти через систему грошових переказів My Transfer – Швидка копійка). Відкривати рахунок у банку не потрібно.

– Якщо людина нікуди не звернулася, залишила своє постійне місце проживання, пошта не має можливості здійснити доставку пенсії. Людина отримає свою виплату тоді, коли повернеться в місце постійного проживання. Або ж наступний варіант: якщо людина знаходиться в іншій області України, вона може звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду, щоб її виплату перевели або на інше відділення пошти, або в Ощадбанк, щоб отримати через Швидку копійку, – пояснила Ковпашко.

Вона уточнила, що є кілька способів звернутися щодо зміни способу виплати пенсії: до Укрпошти (на гарячу лінію); до сервісного центру Пенсійного фонду України; через вебпортал Пенсійного фонду України (за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи через ID-ідентифікацію).

Ковпашко додала, що якщо людина обирає спосіб виплати через переказ Укрпошти, то він буде здійснений протягом місяця (це стандартний період).

Вона також запевнила, що фінансування пенсій для українців у травні відбуваються за графіком.

Як інформувала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, після індексації пенсій за березень 2022 року на 14% середній розмір пенсій становитиме 4,4 тис. грн. В Україні наразі налічується 10,7 млн пенсіонерів.