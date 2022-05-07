Знущались, а потім підвішували тіла на дерева: жінка розповіла про звірства армії РФ

Українка в коментарі The Guardian розповіла про звірства окупантів у Київській області.

Після перетину кордону з України до Польщі, журналіст видання поспілкувався з однією жінкою, яка розповіла його жахаючу правду про катування росіян.

– Жінка розповіла, що її онук служив у військовій бригаді, яка першою зайшла у нещодавно звільнені міста. Вона сказала, що онук сфотографував те, що бачив. Вона показала мені фото, і тільки тоді я зрозумів, що це гірше, ніж я міг собі уявити, – пише журналіст The Guardian.

На фото, які українка показала журналісту, були тіла молодих дівчат підвішені мотузками до дерева.

– На одній із фотографій, яку вона мені показала, було повішене тіло молодої дівчини. Їй не могло бути більше 14 років. Онук жінки розповів їй, що вони йшли лісом у пошуках трупів, залишених росіянами, підняли голову і побачили цих дівчат, підвішених до дерев, усі вони були дуже молодими. Вони були голі й закатовані. За її словами, він передав фотографії слідчим в Україні, які збирали докази військових злочинів, – пише видання.

Російські солдати по-звірячому знущалися над мирними жителями Київської області. Вони катували, били і ґвалтували жінок та дівчат, а потім вішали їх закатовані тіла на дерева.