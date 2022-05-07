Полк Азов спростував інформацію, що шириться у мережі про те, що захисники Маріуполя нібито вийшли до російських військових з білим прапором.

— Для реалізації плану евакуації цивільних, використовуються білі прапори обома групами. Так і цього разу, для евакуації громадян з території заводу Азовсталь, обидві групи використовували такі стяги, – зазначили в Азові.

Там додали, що така процедури відбувається вже вчетверте.

Раніше у соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що начебто захисники Маріуполя вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.

6 травня військові Російської Федерації обстріляли евакуаційний автомобіль на території заводу Азовсталь в Маріуполі. Внаслідок обстрілу є є загиблий та постраждалі.

В Азові зазначили, що росіяни під час режиму припинення вогню на території Азовсталі застосували ПТРК.

Водночас того ж дня із Азовсталі вдалося евакуювати 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

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Фото: Азов

Джерело: Азов