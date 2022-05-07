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Факти / Україна / Суспільство

Попросив впустити помолитися: окупанти скаржаться, що кадирівці грабують своїх

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
кадирівці

Кадирівці крадуть навіть у російських військових. Про це свідчать перехоплені розмови Службою безпеки України.

У черговому перехопленні окупант у Херсонській області скаржиться своєму знайомому, що кадирівці вкрали у нього пістолет.

За його словами, кадирівці просили, щоб їх пустили помолитися, однак під час “молитви” вкрали зброю, застрибнули в автомобіль й утекли.

— Приїхали, нібито, помолитися: впусти, братан, ми свої, на розвідці. Впустив, коротше, бл***… Він поки молився, ПМ підрізав на***! Стрибнули у тачку та… з’ї***ися, – розповідає російський загарбник.

За втрату зброї його відправили копати окопи. А потім з’ясувалося, що просто так за цю провину не відкупитися, тож йому дали два дні на пошуки.

— А якщо не знайду, мене, бл***, завалять! І спишуть, що пропав… Розвідкою боєм на “укропів”… І мене “укропи” застрелили, – пояснює він.

В СБУ зазначають, що така тенденція в російській армії не може не тішити: Чим більше зброї вони вкрадуть самі у себе, то ближчою є наша перемога.

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Джерело: СБУ

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