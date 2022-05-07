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Факти / Україна / Суспільство

Солдатів РФ знімають з бойових позицій, щоб охороняти парад у Маріуполі – Міноборони

Юля Захарченко редакторка стрічки
Солдатів РФ знімають з бойових позицій, щоб охороняти парад у Маріуполі – Міноборони

Російських військовослужбовців знімають з бойових позицій для охорони z-пропагандного параду в зруйнованому Маріуполі. Загарбники жаліються один одному на дурість цих наказів та особисте приниження.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, охороняти кремлівських вбивць, ґвалтівників, брехливих пропагандистів та їхніх місцевих прихвоснів у Маріуполі примусили весь командний склад 71 мотострілецького полку окупаційних військ.

– Російські загарбники настільки бояться нападу захисників України, що змусили офіцерів полку залишити бойові позиції та забезпечувати їхню цілодобову охорону, – наголосили у Міністерстві оборони України.

Під час особистого спілкування російські солдати жаліються один одному на дурість московського командування та їхнє приниження.

У Міноборони додали, що 71 гвардійський мотострілецький полк 42 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії південного військового округу армії країни-окупанта дислокується у станиці Калиновська у Чечні.

В українській розвідці наголосили, що всі російські воєнні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за вбивства, катування, зґвалтування мирних жителів України. Російські солдати мають відповісти за скоєні злочини в Україні, переконані у Міноборони.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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