Створюємо умови для імпорту бензину: Корнієнко про паливний голод в Україні

З початку місяця в Україні виникла критична ситуація з пальним, якого фактично вже немає. Представники уряду на початку травня повідомляли, що ситуація вирішується. Перший заступник глави Верховної Ради України Олександр Корнієнко пояснив, які практичні механізми вже розглядаються та чи є конкретні терміни, коли ситуація більш-менш буде врегульована.

– Проблема не стає більшою – це вже добре. Паливо на заправках з’являється. Але зрозуміло, що до повного заповнення дефіциту ще не близько. Уряд підвищив граничні ціни та зробив більш сприятливе регулювання. А вчора підписали дуже важливу угоду з Польщею. Подібні угоди з іншими європейськими країнами напрацьовуються.

За словами заступника глави Верховної Ради, такі угоди зможуть покращити процес перевезення бензину та дизельного пального до України з інших країн.

– Вони дозволять майже без черг та дуже швидко пускати сюди бензовози, цистерни з дизельним пальним. Я думаю, що це пришвидшить процес насичення ринку. Треба розуміти, що, на жаль, в Україні не залишилося потужностей, які могли б самостійно це забезпечувати. Імпорт буде дорожчим, також треба трохи часу, щоб його завезти.

Попри паливний голод в Україні, уряд має можливість забезпечувати потреби критично-важливих сфер, навіть медичної. Однак тимчасово звичайним жителям потрібно стояти у чергах, щоб заправити автомобіль пальним.

– Я знаю, що всі потреби, пов’язані зі Збройними силами України, силовими структурами, правоохоронними органами, всіма, хто працює зараз та воює, – це все забезпечується. Щоб не ставали всі важливі процеси. Так само забезпечується вся медична сфера. Звичайним громадянам треба постояти у чергах, але треба якийсь час. Хтось каже тиждень, хтось каже до кінця місяця, різні прогнози, але ми будемо робити все, щоб це пришвидшити.