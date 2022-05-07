Компанія Укрпошта пообіцяла випустити додатковий наклад відомої поштової марки, яка стала символом України та справжньою легендою за такий короткий час. Нова серія “руський корабель” з накладом на п’ять млн штук вже готується до продажу.

Співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін зазначив, що сьогодні вранці з’явилися 5 тис. з усім відомих марок з руським кораблем. За його словами, це був залишок великого накладу, за яким стояли багатогодинні черги.

Проте коли оголосили про їхній продаж, то вже за три хвилини всі марки розкупили. Поодиноким користувачам вдалося купити марки протягом години, коли навантаження зменшувалось, але це щасливі виключення, додав Чечоткін.

– 2,5 тис. людей в одну секунду оформлювали замовлення. Це навантаження перевищувало за чорну п’ятницю у десятки разів. Ми спокійно витримуємо мільйони людей на день, проте мільйон людей на годину ми ще не навчилися. Наш IT підняв сайт за годину, – наголосив він.

За словами співзасновника інтернет-магазину, марок не було в наявності вже через три хвилини після старту. Саме тому Укрпошта пообіцяла зробити додатковий наклад на п’ять млн марок, який вже готується до продажу.

Фото: Укрпошта