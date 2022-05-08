Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 74 день війни
Вбили Вбили
225 дітей
Поранили Поранили
>413 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Кабмін скоротив строк надання соцпослуг: список та яким категоріям

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
будинок для літніх, літні люди

Літні люди та люди з інвалідністю зможуть під час війни отримати соціальні послуги екстрено, протягом доби.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

У міністерстві додали, що відповідне рішення ухвалив уряд.

– Передбачається, що люди похилого віку та люди з інвалідністю під час воєнного стану зможуть отримати життєво необхідні соціальні послуги лише за заявою, а відповідні рішення уповноважені органи або надавачі послуг прийматимуть протягом однієї доби, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про такі соціальні послуги: консультування, надання притулку, підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб, соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також до таких послуг належить домашній догляд, стаціонарний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд, соціально-психологічна реабілітація, натуральна допомога, переклад жестовою мовою та транспортні послуги.

За відсутності необхідних документів для отримання послуг достатньо лише одного документа:

Зараз дивляться
  • заяви від людини чи від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
  • повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення чи безпосередньо до надавача соцпослуг.

У міністерстві наголосили, що рішення про надання послуг екстрено приймається уповноваженим органом невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.

Читайте
Авіаудар по школі в Білогорівці й ракетні удари по Одесі: найголовніше на 74-ту добу війни (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: УНІАН

Фото: Pexels

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка