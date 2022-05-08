Кабмін скоротив строк надання соцпослуг: список та яким категоріям

Літні люди та люди з інвалідністю зможуть під час війни отримати соціальні послуги екстрено, протягом доби.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства соціальної політики.

У міністерстві додали, що відповідне рішення ухвалив уряд.

– Передбачається, що люди похилого віку та люди з інвалідністю під час воєнного стану зможуть отримати життєво необхідні соціальні послуги лише за заявою, а відповідні рішення уповноважені органи або надавачі послуг прийматимуть протягом однієї доби, – йдеться у повідомленні.

Йдеться про такі соціальні послуги: консультування, надання притулку, підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, бездомних осіб, соціальний супровід сімей або осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Також до таких послуг належить домашній догляд, стаціонарний догляд, денний догляд дітей з інвалідністю, паліативний догляд, соціально-психологічна реабілітація, натуральна допомога, переклад жестовою мовою та транспортні послуги.

За відсутності необхідних документів для отримання послуг достатньо лише одного документа:

Зараз дивляться

заяви від людини чи від законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

(для недієздатних осіб, яким призначено опікунів); повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Заяву про надання соціальних послуг можна подати до уповноваженого органу соцзахисту за місцем звернення чи безпосередньо до надавача соцпослуг.

У міністерстві наголосили, що рішення про надання послуг екстрено приймається уповноваженим органом невідкладно та протягом однієї доби забезпечується їх надання.