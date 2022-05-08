Просто взяли, бо спортивної статури – мешканка Маріуполя розповіла про знущання окупантів над сином

Марія Миколаївна з Маріуполя розповіла історію порятунку з окупації, як її неповнолітній син потрапив до фільтраційного табору, де над ним знущалися 15 діб, вибиваючи безглузді зізнання.

– Що вони зробили з нашим Маріуполем – міста просто нема! Залишилися люди похилого віку, діти, ні води, і електрики, ні газу – нічого! Виїхати теж неможливо – фільтрація! Я її не проходила, але проходив мій син, бо він був у полоні. Дитина вийшла з дому 27 березня, а прийшла 20 квітня. Просто взяли, тому що не сподобалася дитина, бо спортивної статури. Грають людським життям, просто грають, – згадує жінка, ледве стримуючи сльози.

Вона каже, що хлопця били, душили та вибивали зізнання.

– Зізнавайся – ти з тероборони, ти з Азова, ти ВСУшник. 15 діб тримали, потім відчинили двері та виставили. Іди куди хочеш. Пішки п’ять днів діставався зі Старобешевого. А потім, коли виїжджали, дякувати Богу, допомогли добрі люди, вивезли з Володарська на Бердянськ, з Бердянська на Мелітополь, – розповідає Марія Миколаївна.

Але найскладніше – це російські блок-пости, які, за її словами, можна порівняти з товарнятом, куди людей завантажують, як худобу.

– Виїхати не можна, якщо з пацаном, роздягають до трусів, вибачте! По чотири доби на блок-постах, спали три ночі в машинах, – каже жінка.

Фото: Маріупольська міськрада