Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що сьогодні жителів області не будуть вивозити евакуаційними маршрутами.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його інформацією, ворожі війська почали обстрілювати трасу Лисичанськ-Бахмут, якою їдуть евакуаційні колони – тож проїзд небезпечний.

Крім того, гуманітарні вантажі сьогодні не будуть завозити.

– Ми заздалегідь подбали, щоб ті, хто залишився мали все необхідне, – сказав Сергій Гайдай.

А ще він закликав жителів регіону сьогодні мінімізувати перебування на вулиці, тому що ніхто не може знати, чого очікувати від окупантів.

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Вранці 8 травня російські загарбники завдали чергового авіаудару по Лисичанську Луганської області. РФ також завдала авіаудару по школі у Білогорівці Луганської області.

Фото: Сергій Гайдай