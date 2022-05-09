Понад 5 млн українців виїхали за кордон, рятуючись від війни. Майже половина з них залишилася у Польщі. Серед біженців багато людей з інвалідністю.

На яку допомогу може розраховувати людина з інвалідністю, яка отримала тимчасовий прихисток у Польщі?

У Польщі для людей з інвалідністю передбачена низка виплат та пільг. Наприклад, вони можуть паркуватися на спеціальних місцях чи отримувати кошти на купівлю ліків, протезів та спеціальних приладів.

Крім того, батькам, які через догляд за дитиною з інвалідністю не працюють, держава надає матеріальну допомогу.

А ще – для українців, які мають інвалідність, буде передбачена можливість безкоштовної реабілітації.

Цією підтримкою також можуть скористатися українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого. Однак для цього потрібна спеціальна довідка, що підтверджує статус особи з інвалідністю або ступінь інвалідності.

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Як подати заявку?

Довідку видає Муніципальна група з питань засвідчення інвалідності (Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności). Знайти адресу локального осередку можна в інтернеті. Вони є у всіх великих містах. Під час подання заявки з собою слід мати наступні документи:

номер PESEL зі статусом UKR;

дійсний документ, що посвідчує особу;

письмове підтвердження постійного місця проживання у Польщі (написана власноруч заява про місце проживання);

підписана заявка з проханням про надання статусу особи з інвалідністю;

спеціальна довідка від лікаря про стан здоров’я, яку видають для підтвердження інвалідності;

інша медична документація (за наявності).

Якщо ви оформлюєте інвалідність для дитини, то до переліку документів слід додати посвідчення особи батьків. Крім того, батьки муситимуть підписати заяву.

Усі українські документи, які ви додаєте до заяви, мають бути перекладені присяжним перекладачем польською мовою.

Варто також зауважити, що комісія видає довідку про інвалідність для осіб до 16 років, а довідку про ступінь інвалідності — від 16 років.

Як отримати довідку від лікаря?

Щоб отримати довідку, необхідну для підтвердження інвалідності, слід звернутися до лікаря. Українців, на яких розповсюджується дія спеціального закону, мають безоплатно обслуговувати в усіх державних лікарнях.

Під час запису на прийом варто повідомити, що вам потрібна довідка саме для оформлення інвалідності, адже її видають на спеціальному бланку. Лікар огляне вас та ознайомиться з вашою медичною документацією. На підставі цього він оцінить ваш стан здоров’я та видасть довідку, яка буде дійсна впродовж 30 днів.

Корисні контакти:

За посиланням ви можете знайти необхідну допомогу для дітей та дорослих з інвалідністю (залежно від захворювання). На сайті є список місць, груп та організацій. Список постійно оновлюється за цим посилання.

Допомагає людям з інвалідністю і Fundacja Kulawa Warszawa.

Організація проводить різноманітні майстер-класи та тренінги, допомогає розвиватися культурно, спортивно та у навчанні. А ще – надає юридичні послуги та намагається зробити все, щоб люди з інвалідністю жили повноцінним життям.

Де біженці з України можуть отримати безкоштовну медичну допомогу?

Державні медичні установи пропонують консультації та лікування біженцям на тих самих умовах, що й громадянам Польщі. Крім того, на сайті можна знайти контактні дані лікарів-спеціалістів, які надають безкоштовну допомогу.

Як отримати довідку на практиці?

Ми поспілкувалися з Богданою — мамою дитини з інвалідністю. Вона приїхала до Варшави з Донеччини. Жінка самостійно оформила документи. Каже, що з України привезла всю медичну документацію дитини. Документи переклала польською і записалася на прийом до однієї з приватних клінік.

За кілька днів жінка отримала повідомлення про те, що комісія позитивно розглянула її заяву і впродовж тижня їй надішлють довідку поштою. Жінка планує повертатися в Україну, але після завершення війни. Тож поки що вирішила оформити інвалідність дитини у Польщі, щоб отримувати додаткові виплати та можливу реабілітацію.

А ось пані Марині з Київщини досі не вдалося оформити інвалідність у Польщі. Жінка проживає у Кракові. Розповідає, вже була у трьох поліклініках, намагалася записатися до педіатра, але ніде не беруть, бо людей забагато. У її дитини аутизм. Через стрес та війну в Україні 6-річна дівчинка зовсім перестала розмовляти. Тож у таких випадках однієї довідки педіатра замало. Потрібен висновок польського психіатра і комісії.

Для чого потрібний статус інвалідності?

Статус інваліда надає певні права, пільги та допомогу:

Професійна реабілітація, спеціальне працевлаштування з використанням певних привілеїв (наприклад, право на додаткову відпустку, більш тривалі перерви у роботі, скорочений робочий день).

Співфінансування при купівлі ортопедичного обладнання, допоміжних технічних засобів, що полегшують функціонування цієї людини.

Податкові пільги, знижки на зв’язок, звільнення від плати за радіо і телебачення.

Соціальні, лікувальні, терапевтичні та реабілітаційні послуги, що надаються установами соціального забезпечення.

Пільги під час паркування (паркувальні картки – право на спеціальне розміщення автотранспортних засобів).

Допомога з інвалідності

Сімейний посібник (Zasiłek rodzinny). Призначається сім’ям, чий дохід на людину не перевищує 674 злотих ( 4 700 грн ). При цьому якщо в сім’ї є інвалід, то дохід на людину не повинен перевищувати 764 злотих ( 5 350 грн ). До 5 років на дитину виплачується 90 злотих ( 630 грн ), від 5 до 18 років – 124 злотих ( 870 грн ), а в період від 18 до 24 років – 135 злотих ( 950 грн ) на місяць.

злотих ( ). При цьому якщо в сім’ї є інвалід, то дохід на людину не повинен перевищувати злотих ( ). До 5 років на дитину виплачується злотих ( ), від 5 до 18 років – злотих ( ), а в період від 18 до 24 років – злотих ( ) на місяць. Допомога з догляду (Zasiłek opiekuńczy). Виплачується дітям до 16 років, інваліду старше 16 років при тяжкій формі, при помірній (середній) формі, якщо інвалідність виникла до 21 року, а також особам старше 75 років. Становить 215,84 злотих ( 1 500 грн ) на місяць.

року, а також особам старше років. Становить злотих ( ) на місяць. Спеціальний посібник з догляду (Specjalny zasiłek opiekuńczy). Становить 846,42 злотих ( 5 930 грн ) на місяць та виплачується сім’ям, які здійснюють догляд за інвалідом, якщо їхній дохід не перевищує 764 злотих на кожного члена сім’ї.

злотих ( ) на місяць та виплачується сім’ям, які здійснюють догляд за інвалідом, якщо їхній дохід не перевищує злотих на кожного члена сім’ї. Допомога з догляду у зв’язку зі звільненням з роботи або іншої оплачуваної діяльності (Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej). Допомога в 1 830 злотих (12 810 грн) на місяць для батьків дітей-інвалідів, що залишилися без роботи.

Якщо вам не вдається самостійно оформити інвалідність у Польщі – звертайтеся за допомогою до місцевих волонтерів та юристів.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.