Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на п’ятницю, 9 травня 2022 року. За всіма змінами в розкладі стежте на сайті https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів

08:30 753 Харків-Пас – Львів

13:55 46/45 Лозова – Ужгород

15:06 15/16 Львів – Ім. Т.Шевченка

19:27 795/796 Харків-Пас – Дніпро

20:15 21/22 Харків-Пас – Трускавець

21:16 164/163 Харків-Пас – Київ-Пас

21:43 8/7 Кропивницький – Одеса-Головна

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де тривають активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію у спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям та ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця