На окупованих територіях знімають “сюжети” для росЗМІ з метою інтеграції до РФ

Російська влада вживає заходів до інтеграції тимчасово окупованих територій до складу Росії.

До 9 травня окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи та збільшили кількість блокпостів та патрулів. До 10 травня запровадили комендантську годину.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу.

— Російська влада вживає заходів з інтеграції окупованих територій до складу Росії. У межах святкування “Дня перемоги” окупаційні адміністрації посилили контррозвідувальні заходи, збільшили кількість блокпостів і патрулів. До 10 травня запровадили комендантську годину, запровадили обмеження щодо переміщення місцевого населення, – розповів Мотузяник.

Також на тимчасово окуповані території Запорізької та Херсонської областей прибули окремі групи з Криму та деяких районів РФ для створення пропагандистських сюжетів російського телебачення.

Українська розвідка повідомляла, що російські окупанти у Херсонській області планують розміщувати своїх військових у покинутих квартирах. Рашисти вже складають списки таких приміщень.

Таким чином вони намагаються навести “російський порядок”, спрямований на підтримання окупаційного режиму.

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Джерело: Ukraine Media Centre Kyiv