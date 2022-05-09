В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують виконувати завдання з ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 9 травня.

– Практично уздовж усієї лінії зіткнення противник продовжує застосовувати усі наявні засоби артилерії та авіацію для обстрілів позицій наших військ. Руйнує цивільну та військову інфраструктури. В місті Маріуполь, попри оголошений “режим тиші”, відновив обстріли та штурмові дії заводу Азовсталь, – зазначили у Генштабі.

Водночас на Ізюмському напрямку у військових РФ триває поповнення запасів матеріально-технічних засобів, підготовка підрозділів для проведення подальших наступальних дій на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Словʼянськ. Противник веде повітряну розвідку.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. На Лиманському напрямку ворог намагається з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

Крім того, на тимчасово захоплених територіях України противник продовжує проводити заходи адміністративно-поліцейського режиму. Здійснено імітацію святкування так званого дня перемоги для російських засобів масової інформації в окремих захоплених населених пунктах.

Зазначимо, що у Маріуполі російські окупанти зосередилися на підриві мосту після того, як по ньому пройшли евакуаційні авто ООН із цивільними. Вони вкотре пішли на штурм Азовсталі у портовому місті.

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Фото: Генштаб ЗСУ