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Факти / Україна / Суспільство

Приїжджають зі зброєю: на Херсонщині РФ намагається примусити підприємців до співпраці

Юля Захарченко редакторка стрічки
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У Херсонській області російські солдати змушують місцевих підприємців отримувати тимчасові дозволи на роботу та погрожують конфіскацією майна. Загарбники намагаються примусити жителів до співпраці з країною-агресором.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що російські військовослужбовці об’їжджають підприємства для додаткового тиску. Першочергово під ворожі репресії потрапляють виробники харчової продукції, до яких армія РФ приїжджає зі зброєю та вимогою продовжити працювати.

– Рашисти ставлять умови – працювати можна буде лише за наявності “тимчасового дозволу” на роботу від “військово-цивільних адміністрацій “. У разі відмови вони обіцяють змінити керівництво та персонал підприємств, – розповіла уповноважена Верховної Ради.

Людмила Денісова наголосила, що дії російських солдатів на тимчасово окупованій території України – це воєнні злочини, визначені статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також є порушенням норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Омбудсмен заявила, що порушення права власності та погрози щодо вилучення приватної власності на захоплених Росією територіях протирічать статтям 31, 33 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Вони суворо забороняють державі-агресору грабувати, вилучати майно, застосовувати фізичний чи моральний примус до людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України.

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Фото: Depositphotos

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