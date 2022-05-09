Путіну потрібні наші землі: історія української бабусі з червоним прапором

В української бабусі з радянським прапором, яку “прославила” російська пропаганда, було нелегке життя – поховала усіх чотирьох дітей.

З Анною Іванівною та її чоловіком, які зараз перебувають в одній із міських лікарень Харкова, куди потрапили після обстрілу росіянами їхнього будинку, вдруге зустрілися працівники Центру стратегічних комунікацій.

Жінка розповіла, що це її другий чоловік, з ним у неї було двоє синів. А від першого мала двох доньок. Проте усі діти загинули.

За її словами, одну дівчинку нібито “спалила” свекруха, поклавши на піч, а синів вбили десь по чужих селах і за невідомих обставин.

Зізналася, що вважала червоний прапор російським та вірила у промови священника УПЦ МП, але через останні події змінила свою думку.

– Не потрібні Путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтав червоний прапор. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором, – підсумувала Анна Іванівна.

Зараз дивляться

Кілька днів тому співробітники Центру стратегічних комунікацій відшукали жінку з прапором СРСР, яка несвідомо стала одним із символів російської пропаганди.

Насправді Анна Іванівна вийшла з червоним прапором, як вона думала, до російських військових, щоб вони “не громили Україну”.

Але кремлівська пропаганда перекрутила її мотиви та розтиражувала її образ по всій Росії, через що бабуся тепер відчуває себе “зрадницею”.

Фото: SPRAVDI