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Факти / Україна / Суспільство

Українець заплатив $2 тис., щоб стати “багатодітним батьком” і виїхати за кордон

Валентина Летяк редакторка стрічки
Фальшиві документи

У Вінницькій області чоловік намагався виїхати за межі України з фальшивими документами на віртуальних двійнят, за які заплатив аферистам $2 тис. У нього був також оригінал свідоцтва про народження третьої дитини. Тобто він хотів видати себе за багатодітного батька.

У пункті пропуску Могилів-Подільський українець надав прикордонникам два апостилі Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії про те, що його дружина нібито народила двійню у Лондоні. Однак вони відразу з’ясували, що це фальшивка.

Жінка та неповнолітня дитина, на яку він надав оригінал документу, справді існують, проте вони зараз у Чернівцях.

Українець зізнався, що просто шукав спосіб обійти обмеження щодо виїзду за кордон військовозобов’язаних. Знайшов у мережі так званого помічника, який за $2 тис. запропонував допомогти з документами.

В іншому пункті пропуску – Могилів-Подільський – 38-річний українець також намагався перетнути кордон. Він показав фальшивий документ про опікунство над недієздатною особою, куплений в інтернеті за $1,5 тис.

Ще один військовозобов’язаний у тому ж пункті пропуску пропонував хабар, вклавши у свідоцтво про народження дитини $400.

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Усіх правопорушників співробітники Держприкордонслужби передали в Нацполіцію. За кожним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Джерело: УНІАН

Фото: Держприкордонслужба

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