Битва за Мальту вчаси Другої світової війни була однією з вирішальних для захисту свободи.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до народу Мальти.

Зеленський зазначив, що від опору острова Мальта багато в чому залежав результат протистояння в Середземному морі, на півночі Африки та півдні Європи.

– Мальта вистояла! Вистояла проти жорсткої облоги, проти жорстких бомбардувань, разом із союзниками по антигітлерівській коаліції змогла не тільки захиститися, а ще й стати форпостом свободи, тобто відіграти значну роль у подальшому звільнені Європи, – зауважив Зеленський.

Зеленський наголосив, що так само як від стійкості й сміливості Мальти у 1940-1942 роках залежала доля Європи, сьогодні від стійкості та сміливості українців залежить, чи виграє свобода на нашому континенті.

– Нападом на Україну Росія тільки почала агресію проти об’єднаної Європи. І ви можете відчути краще, ніж інші народи, яке саме зло Росія несе континенту. Проти вашого острова це вже робили. Тільки вдумайтеся в цю страшну цифру: 2,154 тис. російських ракет вдарили по наших містах і громадах за час у трохи більше як два місяці, – сказав Зеленський.

Зеленський також розповів про візит президента Європейської ради Шарля Мішеля, який, перебуваючи в Одесі, був змушений спускатися в бомбосховище, бо Росія випустила крилаті ракети.

– Російські літаки постійно скидають авіабомби та фосфорні бомби на ті будівлі, про які окупанти точно знають, що там немає ніяких військових. Що там просто ховаються люди. Звичайні мирні українці, звичайні люди як ви. Це просто терор, – наголосив глава держави.

Президент України згадав і про ситуацію в Маріуполі. Зеленський сказав, що окупанти влаштували справжнє пекло у місті.

Зараз дивляться

– Вони заблокували його і з землі, і з моря. Постійно бомбардували. Там зруйновано понад 90% усіх будівель. До війни, до речі, це було півмільйонне місто. Йому влаштували штучний голод. Російська армія заблокувала підвезення будь-яких продуктів, питної води, ліків. Чи знали в Росії, що відбувається в Маріуполі? Так, знали. Але в російської армії був наказ саме зруйнувати це місто. І вбити якнайбільше наших людей, – сказав Зеленський.

Зеленський додав, що є три інструменти для того, аби якнайшвидше звільнити українську землю від російських окупантів. Перший – це зброя, яка дає змогу вистояти на полі бою та врятувати наших людей, яких російські військові вбивають. Другий – це санкції проти Росії. І третій аспект – блокування усього російського.