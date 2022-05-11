Володимир Зеленський провів переговори з міністрами закордонних справ Німеччини та Нідерландів.

Про це повідомив у своєму новому зверненні президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, говорили про посилення України, якнайшвидше завершення війни та залучення українських партнерів до післявоєнної відбудови нашої держави.

– Вдячний їм за поновлення роботи посольств в нашій столиці. Це важливий жест, який підтверджує впевненість Європи в майбутньому України. Загалом, вже 36 іноземних представництв працюють в столиці, – повідомив Зеленський.

Також Зеленський наголосив і на хороших новинах від ЗСУ з Харківщини. Наші військові поступово відтісняють окупантів від Харкова.

Глава держави подякував усім захисникам України, які роблять усе можливе аби вигнати армію загарбників з території України.

– Хочу закликати усіх наших людей, особливо тих, які в тилу, не поширювати надмірних емоцій, не варто створювати таку атмосферу специфічного морального тиску, коли щотижнево і навіть щоденно очікуються певні перемоги. ЗСУ роблять усе для звільнення нашої землі і наших людей, – наголосив Зеленський.

Сьогодні спеціальна група міжнародних експертів під головуванням Майкла Макфола і Андрія Єрмака запропонувала Дорожню карту енергетичних санкцій.

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За словами Глави держави, це детальний документ, який описує, що треба зробити, щоб Росії стало справді складно фінансувати війну, але при цьому – щоб глобальна економіка не зазнала втрат через обмеження для російських енергоресурсів.

– Це раціонально складений документ, і вже сьогодні почали працювати над його реалізацією, – сказав Зеленський.

Зеленський також висловив жалобу смерті першого президента України Леоніда Кравчука.