Щоб мати можливіть пересуватися Маріуполем, мирні мешканці мають отримати від окупантів так звану довідку про фільтрацію – це штаток паперу з написом на печатці “дактилоскопирован”.

– Питали, як виглядає довідка про фільтрацію від окупантів. Ось він шматок паперу, що може врятувати життя або дати шанс на евакуацію, – радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як вона виглядає.

Днями Андрющенко розповів, що окупаційна адміністрація роз’яснила маріупольцям порядок отримання дозволу на пересування.

За його словами, спочатку окупанти змушують людей пройти фільтрацію в одном з райвідділків “МВС” у Мангуші, Новоазовську або Нікольському, або ж в пунктах пропуску Мангуш чи Безимянне.

– Після перевірки зі справкою звернутись до комендатури Маріуполя і отримати перепустку на пересування в межах Донецької області. Третій документ, який мають отримати маріупольці задля натяку на вільне пересування. Довідка про фільтрацію, перепустка для пересування вулицями міста та перепустка на пересування за межі Маріуполя. Якщо гетто виглядає якось інакше, я не знаю як, – розповів Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко