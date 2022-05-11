У вільних населених пунктах Луганщини немає світла, води, газу та мобільного зв’язку – Гайдай

Луганська область живе без комунікацій, у вільних населених пунктах немає світла, води, газу та мобільного зв’язку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Область залишилася без комунікацій, сьогодні орки ще перебили магістральний газопровід – тепер повний комплект, точніше його відсутність – немає світла, води, газу. Працюємо над відновленням мобільного зв’язку, – зазначив він.

Гайдай зауважив, що російські окупанти продовжують обстрілювати надважливу дорогу Лисичанськ-Бахмут.

– Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це понад 40 тис. мешканців, – написав голова ОВА.

Також він додав, що тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. Українські захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег – зачистка триває.

– Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна, – наголосив Гайдай.

Голова ОВА також повідомив, що евакуація досі неможлива.

– Ризикувати ми не можемо. Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по шляху життя, евакуація поновиться, – наголосив він.