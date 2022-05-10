Полк Азов оприлюднив фото, завдяки яким показав умови перебування поранених українських захисників Маріуполя.

У соціальних мережах вони закликають ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких їх створили, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами.

– Увесь цивілізований світ має бачити умови, в яких перебувають поранені, скалічені захисники Маріуполя і діяти! В повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев’язаними не стерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування, – зазначили вони.

На світлинах видно, що в декотрих ампутовані верхні чи нижні кінцівки, деформовані щелепи та обличчя. Також є глибокі кульові чи осколкові поранення, які потребують кваліфікованого хірургічного втручання в дезінфікованому приміщенні.

В антисанітарії, з відкритими ранами: Азов показав поранених бійців у Маріуполі / 8 фотографий

Бійці вимагають негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де люди зможуть отримати допомогу і належний догляд.

– Військовослужбовці, яких ви бачите на фото і ще сотні на заводі Азовсталь – з тяжкими пораненнями ціною власного здоров’я захищали Україну та увесь цивілізований світ. Невже тепер Україна і світова спільнота не здатні захистити та подбати про них? – додали у зверненні.

Зазначимо, що на заводі Азовсталь залишаються понад тисяча військових, сотні з яких поранено. За словами голови Мінреінтеграції Ірини Верещук, ситуація з кожним днем там погіршується.

Джерело: полк Азов

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Фото: полк Азов