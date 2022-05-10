Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Україні від початку війни поранення отримали 416 дітей, 226 – загинуло

Марта Бондаренко редакторка стрічки
В Україні від початку війни поранення отримали 416 дітей, 226 – загинуло

Станом на 10 травня в Україні від початку війни поранення отримали 416 дітей, 226 – загинуло.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Стало відомо, що 8 травня внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області поранення дістала 17-річна дівчина.

Російські окупанти продовжують знищувати заклади освіти України: наразі пошкоджено 1 657 таких закладів, при цьому 132 з них зруйновано повністю.

Зараз дивляться

Зазначимо, що вищенаведені цифри не є остаточними, адже триває збір інформації з місць ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Напередодні в Одесі знову повідомляли про вибухи – було чути щонайменше сім вибухів.

Увечері 9 травня російська армія вже тричі обстріляла Одеську область ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка