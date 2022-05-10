Станом на 10 травня в Україні від початку війни поранення отримали 416 дітей, 226 – загинуло.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 99, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

Стало відомо, що 8 травня внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Нова Дофінівка Одеського району Одеської області поранення дістала 17-річна дівчина.

Російські окупанти продовжують знищувати заклади освіти України: наразі пошкоджено 1 657 таких закладів, при цьому 132 з них зруйновано повністю.

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Зазначимо, що вищенаведені цифри не є остаточними, адже триває збір інформації з місць ведення активних бойових дій та на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Напередодні в Одесі знову повідомляли про вибухи – було чути щонайменше сім вибухів.

Увечері 9 травня російська армія вже тричі обстріляла Одеську область ракетами типу Кинджал, випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22.