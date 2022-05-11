Маріонетки Кремля хочуть просити Путіна приєднати українську Херсонщину до складу РФ

Маріонеткове керівництво Херсонської області хоче звернутися до президента країни-агресора Володимира Путіна про перехід українського регіону до складу Російської Федерації.

Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що у разі проведення псевдореферендуму в Херсоні Україна вийде з переговорного процесу з Росією.

– Щоб нівелювати попередження, від ідеї створення “ХНР” відмовилися та перейшли одразу до бажання зробити Херсон частиною Росії. Увага: це – маніпуляція, покликана створити враження, що Херсонська область сама “мріє возз’єднатися” з Росією, щоб відновити “історичну справедливість”, – наголосили у Центрі протидії дезінформації.

В Офісі президента України відреагували на заклики маріонеткової влади Херсонської області прийняти регіон до складу країни-агресора Російської Федерації.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що українська армія звільнить Херсон, попри гру слів окупаційних військ.

– Єдине звернення, яке можуть готувати “гауляйтери” Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти, – запевнив Михайло Подоляк.