Не місце “рускому міру”: із ЗАЕС звільнили працівників, які йшли у “Безсмертному полку”

НАЕК Енергоатом повідомив про звільнення трьох працівників Запорізької АЕС, які брали участь у влаштованій російськими окупантами акції “Безсмертний полк”.

У повідомленні Енергоатому у Telegram зазначається, що ЗАЕС – це Україна, де не місце любителям “руского міра”.

— Троє вже колишніх працівників ЗАЕС можуть ощасливити своєю присутністю будь-яку іншу установу чи організацію. З атомної станції учасників влаштованої окупантами акції “Безсмертний полк” звільнено. Відповідні накази підписав керівник НАЕК Енергоатом Петро Котін, – повідомила пресслужба Енергоатому.

Йдеться про Галину Кісельову – лікарку профілакторію Запорізької АЕС, Юрія Власова – працівника того ж профілакторію та Владислава Лаврика – начальника відділу комерційного обліку.

У компанії підкреслили, що “з нескінченною повагою вшановують пам’ять всіх і кожного, хто героїчно здобував перемогу над нацизмом під час Другої світової війни”, саме тому “передусім через повагу до наших предків і пам’ять про них Енергоатом вважає неприпустимим будь-які спільні заходи із тими, хто сьогодні вбиває українців”.

4 березня стало відомо, що територія Запорізької атомної електростанції в Енергодарі захоплена російськими військами, вони контролюють адмінбудівлі та прохід на станцію.

У квітні президент України Володимир Зеленський наголосив, що небезпека через часткову окупацію росіянами Запорізької АЕС досі зберігається і закликав МАГАТЕ її розблокувати.

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5 травня міський голова Енергодару Дмитро Орлов повідомив про зупинення роботи Запорізької ТЕС. За його словами, це вимушений крок, до якого призвела тимчасова окупація міста російськими агресорами.

Джерело: Енергоатом