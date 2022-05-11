Президент України Володимир Зеленський доручив передати МКІП приміщення для музейно-культурного центру Марчука. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров під час брифінгу.

Йдеться про нежитлові будинки столиці за адресою вул. Володимира Винниченка, 10 – вони перебували в управлінні Державного управління справами. Уряд також має опрацювати питання створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука та виконати необхідні роботи для облаштування та розвитку.

Цей величезний крок у бік створення центру Володимир Зеленський підписав за день до дня народження знаменитого художника – 12 травня Марчуку виповнюється 86 років.

Ідею створення музейно-культурного центру Марчука президент України Володимир Зеленський підтримав ще 11 червня 2021 року, підписавши відповідний указ. У центрі буде показано роботи відомого художника.

Ще 10 січня 2022 року Іван Марчук опублікував у Facebook концепцію свого музейно-культурного центру сучасного мистецтва.

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Іван Марчук має безліч нагород завдяки своєму таланту, він – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. У нього вже понад 5 тис. робіт – у 2007 році він потрапив до списку топ-100 видатних геніїв сучасності.

Роботи художника високо цінуються не лише у культурному плані – у червні 2021 року картину Марчука Золота ніч продали з аукціону майже за $100 тис. Це рекордна вартість, яку будь-коли цінителі мистецтва платили за твір українського художника.