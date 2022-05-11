Через війну в Україні більше півмільйона українців отримали психологічні травми. Це кожен четвертий біженець у Польщі. А понад 30 тис. потребують серйозного психіатричного лікування. Серед них більшість – діти.

Психологиня Маріанна Збанок працює у Польщі із дорослими і дітьми. Каже, що дорослі приходять переважно зі страхом або панічними атаками. Їм сняться жахіття. Відповідно, діти все відчувають, і своєю поведінкою показують те, що відбувається у батьків. Тому психологи радять перш за все дорослим працювати над своїм станом і почуттями.

– Емоційно дитина ловить фон, який мама транслює. Я називаю це – радіоприймач. Тому це комплексна робота. При роботі з дітьми ми працюємо насамперед із дорослими. Передусім батьки мають подбати про себе. Вони повинні привести себе у спокій, відповідно, буде легше працювати з дитиною, – наголошує психологиня Маріанна Збанок.

Як допомогти дітям?

Чесно відповідати на запитання

Психологи радять відразу відповідати на запитання типу: Що робити, якщо буде сирена? А нас не вб’ють? А чому Росія почала війну? Чим більше дитина володіє інформацією, тим більше у неї стійкості.

– Ми маємо з дітьми розмовляти. Непотрібно приховувати новини про війну і казати, що все гаразд. Мама тут просто так плаче. Мама новин начиталася. Ні. Просто сказати – так, мені теж страшно, у нас війна, у нас такий є сусід, який нападає на нашу державу. Звичайно, без подробиць. В загальному. Дитина повинна знати, що є дорослі, які її не кинуть, які про неї потурбуються, – радить Маріанна Збанок.

Реагувати на потреби дитини

Усі діти реагують на стрес по-різному: хтось потребує уваги мами, а дехто стає агресивним. Малюк не вміє сам себе заспокоювати, йому треба допомогти. Потрібно попросити дитину глибоко дихати разом, стиснути руку мами, тупати ногами, дути на великий палець чи рахувати предмети поруч.

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Повернути колишні блага

Дітям варто нагадати, що попри війну, життя продовжується. Потрібно повернути все, що пов’язувало з мирним часом. Якщо дитина може повернутися до школи – чудово. Краще робити те, що було реальним у мирний час. Проте школяра не слід змушувати показувати блискучі результати у навчанні. Їх не можна підганяти, бо у кожного своя нервова організація.

– Є ще техніка, де ми можемо робити звичні речі – те, що робили зазвичай. Грати в улюблену настільну гру з дитиною, читати на ніч казку чи масаж перед сном. Виконувати всі звичні ритуали. Рутинні справи заспокоюватимуть і дітей, і батьків, – рекомендує психологиня.

Виконувати техніки дихання

Тут все просто – пару глибоких вдихів. Затримати цей вдих і пару видихів. Кілька разів повторити. З дітьми можна це робити в ігровому форматі. Наприклад, коли вдих, можна сказати дитині – уяви, що ти квіточку нюхаєш, а видих – свічку задуваєш. 3-4 рази достатньо. Виконувати вправу повільно.

Поповнити ресурс допоможуть прогулянки на свіжому повітрі, медитація, йога та будь-яка інша фізична активність. Не потрібно забувати і про такі базові речі, як вчасне й збалансоване харчування та достатня кількість сну.

Список організацій, медичних центрів та ініціатив у Польщі, що надають безплатну психологічну допомогу українською, польською та англійською мовами телефоном, онлайн та стаціонарно.

Польський міграційний форум; +48 669 981 038 – безоплатна телефонна лінія екстреної допомоги українською та російською мовами (працює у понеділок з 16.00 до 20.00, у середу з 10.00 до 14.00 та у п’ятницю з 14.00 до 18.00).

Центр психотерапії HELP: +48 720 826 806 та +48 790 626 806 (допомога польською та англійською мовами).

Медичний центр Даміана: +48 22 566 22 27 – безкоштовний телефон допомоги українською мовою (працює з 8.00 до 20.00 сім днів на тиждень).

Інститут Свободи: гаряча психологічна лінія +48 22 290 4386 (з понеділка до п’ятниці 9.00-17.00).

Центр кризового втручання в Кракові: +48 12 421 92 82 – безкоштовний цілодобовий номер. Також можуть допомогти на місці, за адресою вул. Радзивілловська, 8б.

Фонд психологічної допомоги Разом: +48 733 563 311 – телефон довіри польською мовою. Записатися на розмову можливо також за електронною поштою twojpsycholog2@gmail.com.

Психологічна пристань: +48 533 300 999 – психологічна допомога онлайн або ж стаціонарні прийоми в Варшаві українською, польською та англійською. Записатися на розмову можливо також за адресою електронної пошти recepcja@przystan-psychologiczna.pl.

Дитячий телефон довіри речника з прав дитини: +48 800 12 12 12 – психологічна допомога для дітей і підлітків українською та російською мовою.

Студентський парламент Республіки Польща: психологічні консультації українською мовою онлайн. Зареєструватися на розмову з фахівцем можна за допомогою формуляру: wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl.

CALMA Клініка терапії: +48 660 198 321 (від понеділка до п’ятниці, 9.00-20.00) – допомога телефоном, онлайн чи стаціонарні прийоми в Гданську українською, польською та англійською. Допомога з рецептом на потрібні ліки. Реєстрація за електронною поштою rejestracja@klinikacalma.pl.

Психологічний центр KOMPAS: +48 537606041 – психологічна допомога онлайн або ж стаціонарні прийоми в Радомі.

Консультації дитячого психолога. З початку березня на безкоштовній дитячій гарячій лінії речника з прав дитини 800 12 12 12 чергує психолог, який вільно володіє українською. Окрім цього, можна отримати допомогу російською мовою. Про це повідомляється на сторінці

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду Відродження у межах проєкту Українці в Польщі. Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду Відродження.