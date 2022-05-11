Україну має усі шанси завдати РФ військової поразки після отримання західного озброєння – Арестович

Україна має всі шанси перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ після отримання західного озброєння.
Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.
– У нас з’являється дуже непоганий шанс нанести військову поразку російської армії на території України. Ми бачимо це по ситуації під Києвом, Черніговом, Сумами, де вони зазнали поразки і відійшли.
Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські виводяться для того, щоб не бути оточеними і остаточно розгромленими, – вважає Олексій Арестович.
Арестович додав, що вирішувати де та коли буде контрнаступ має Головнокомандувач ЗСУ та його штаб.
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