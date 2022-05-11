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Факти / Україна / Суспільство

Україну має усі шанси завдати РФ військової поразки після отримання західного озброєння – Арестович

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Україну має усі шанси завдати РФ військової поразки після отримання західного озброєння – Арестович

Україна має всі шанси перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ після отримання західного озброєння.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– У нас з’являється дуже непоганий шанс нанести військову поразку російської армії на території України. Ми бачимо це по ситуації під Києвом, Черніговом, Сумами, де вони зазнали поразки і відійшли.

Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські виводяться для того, щоб не бути оточеними і остаточно розгромленими, – вважає Олексій Арестович.

Арестович додав, що вирішувати де та коли буде контрнаступ має Головнокомандувач ЗСУ та його штаб.

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Фото: Офіс президента

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