Україну має усі шанси завдати РФ військової поразки після отримання західного озброєння – Арестович

Україна має всі шанси перейти в контрнаступ і завдати військової поразки РФ після отримання західного озброєння.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

– У нас з’являється дуже непоганий шанс нанести військову поразку російської армії на території України. Ми бачимо це по ситуації під Києвом, Черніговом, Сумами, де вони зазнали поразки і відійшли.

Ми бачимо це під Харковом, де зараз наші війська наступають, а російські виводяться для того, щоб не бути оточеними і остаточно розгромленими, – вважає Олексій Арестович.