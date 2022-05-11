Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

В Україні поки не планують скасовувати комендантську годину – Монастирський

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
В Україні поки не планують скасовувати комендантську годину – Монастирський

В Україні зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть якщо там не ведуться бойові дії. Наразі небезпечна ситуація зберігається по всій країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, правоохоронна система успішно пройшла напружені дні 8-9 травня.

– Могли бути провокації та підступи диверсійних груп, тому всі правоохоронці працювали у надзвичайно посиленому режимі. Водночас зазначу, що у посиленому режимі правоохоронна система працює з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну.

Ми бачили і рекомендували запровадження комендантської години на більшості території країни. Деякі регіони самостійно встановлювали збільшений комендантський час, зокрема, ті області, які знаходяться поблизу територій з активними бойовими діями, – зазначив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що запровадження комендантської години, навіть на території Західної України, виправдало себе.

Монастирський закликав не нехтувати комендантською годиною.

– Нам ще доведеться певний час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпеки, зокрема, для запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Крім того, люди продовжують активно пересуватись країною, в`їжджають та виїжджають по різним регіонам. Я думаю, що ще зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні,- акцентував Монастирський.

Читайте
Звільнення населених пунктів на Харківщині та обстріл Одеси: що відбувається на 77-му добу війни

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка