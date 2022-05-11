В Україні поки не планують скасовувати комендантську годину – Монастирський

В Україні зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть якщо там не ведуться бойові дії. Наразі небезпечна ситуація зберігається по всій країні.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

За словами міністра, правоохоронна система успішно пройшла напружені дні 8-9 травня.

– Могли бути провокації та підступи диверсійних груп, тому всі правоохоронці працювали у надзвичайно посиленому режимі. Водночас зазначу, що у посиленому режимі правоохоронна система працює з початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну. Ми бачили і рекомендували запровадження комендантської години на більшості території країни. Деякі регіони самостійно встановлювали збільшений комендантський час, зокрема, ті області, які знаходяться поблизу територій з активними бойовими діями, – зазначив Монастирський.

Міністр внутрішніх справ зауважив, що запровадження комендантської години, навіть на території Західної України, виправдало себе.

Монастирський закликав не нехтувати комендантською годиною.

– Нам ще доведеться певний час жити з комендантським часом по всій країні. Це та можливість, яка створює правоохоронцям умови для успішного відпрацьовування сигналів небезпеки, зокрема, для запобігання діяльності диверсійно-розвідувальних груп. Крім того, люди продовжують активно пересуватись країною, в`їжджають та виїжджають по різним регіонам. Я думаю, що ще зарано говорити про повне скасування комендантської години на певних територіях, навіть, якщо там не ведуться бойові дії. Небезпека зберігається по всій Україні,- акцентував Монастирський.