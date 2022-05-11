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Факти / Україна / Суспільство

В Україні відкрили справу через викрадення росіянами скіфського золота із Мелітополя

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
скіфське золото

В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

– За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, яку виявили археологи у 50-х роках минулого сторіччя, –  йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що музейне надбання зберігалось у сховищі, але один з колаборантів передав експонат окупантам.

За його словами, російські війська також масово розкрадають майно дитячих садочків, магазинів, бізнесу, квартир тощо.

Читайте
Окупанти крадуть з мелітопольського музею скіфське золото - мер Федоров

Фото: Офіс генпрокурора

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Джерело: Офіс генпрокурора

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