В Україні розпочали кримінальне провадження за фактом викрадення національних цінностей з музею в Мелітополі, яке вчинили російські загарбники.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. У квітні 2022 року військові та представники окупаційної адміністрації держави-агресора викрали історико-культурні цінності з Мелітопольського краєзнавчого музею.

– За попередніми даними, серед викраденого майна була колекція скіфського золота, яку виявили археологи у 50-х роках минулого сторіччя, – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що музейне надбання зберігалось у сховищі, але один з колаборантів передав експонат окупантам.

За його словами, російські війська також масово розкрадають майно дитячих садочків, магазинів, бізнесу, квартир тощо.

Фото: Офіс генпрокурора